SVBO pakt winst in cruciaal treffen met GOMOS

In een gelijkopgaande partij was het Ronald Gerdes die voor rust de enige goal maakte. Nadat beide ploegen met de intentie speelden om te scoren en al een paar kansjes om zeep hadden geholpen, toonde Gerdes zich koelbloedig. Een prima steekpass van Twan Waidijk zette Gerdes vrij voor doelman Koning die vervolgens beheerst binnen schoof.Bij GOMOS leek Ivo Drent de meest lastige man om te stoppen maar met uitstekend verdedigen door SVBO was er bijna geen doorkomen aan. De keren dat dit wel lukte stond doelman Lennon Ebeltjes telkens in de weg.De tweede helft leken de mannen van Wim Bakering snel terug te komen in de wedstrijd. Ook nu ging het aan het einde van de leuke aanvallen niet goed. Schoten misten kracht of richting. Het was het beeld van een groot deel van die tweede helft. Beide ploegen misten in de eindfase de scherpte waardoor er lang gewacht moest worden op de tweede goal van de middag.Deze viel in de blessuretijd voor de thuisploeg. John Grummel profiteerde van het slippertje van de jongste speler van de middag. Debutant Wouter Honebeek liet de bal iets te ver van zijn voet springen waarna Grummel vertrok. Aan de rand van het strafschopgebied verschalkte hij twee verdedigers die aan kwamen stormen om vervolgens de bal langs doelman Koning te schieten.Met deze overwinning mengt SVBO zich in de strijd om plek 4 die recht gaat geven op nacompetitie. Wel staat GOMOS ondanks deze nederlaag nog op deze felbegeerde plek. Beide ploegen hebben 39 punten. Aanstaande donderdag speelt GOMOS een inhaalduel uit de derde periode tegen WVV. In deze periode hebben de mannen uit Norg het nog in eigen hand en kunnen daar de koppositie pakken.