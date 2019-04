Emmen wint topper van VKW en pakt tweede periode

Emmen deed goede zaken in de strijd om het kampioenschap in de 1e klasse F. Niet alleen werd gewonnen van naaste concurrent VKW, maar werd ook de tweede periodetitel in de wacht gesleept.

Door de overwinning heeft Emmen nu drie punten voorsprong op SWZ Sneek, VKW volgt op een punt van de Friezen.Emmen begon minder nerveus aan de wedstrijd dan de thuisclub en nam al na zes minuten een voorsprong. Sem Nijkamp legde de bal op het hoofd van Sander de Grote, die van dichtbij kon binnenkoppen (0-1).Bij VKW ging er veel mis. Alleen Jonas Nijland leek niet te bezwijken onder de spanning en was een gevaar voor de verdediging van Emmen.Anjo Willems miste na 25 minuten een grote kans, maar vlak voor rust was het wel raak. Willems reageerde attent na een voorzet van rechts en kopte zijn eigen rebound binnen (1-1). Bijna zette Patrick Eberhard de gasten voor rust nog op 1-2, maar zijn inzet werd geblokt door Mart van Zwieteren.Het begin van de tweede helft leek een kopie van de eerste. Binnen vijf minuten na rust stond Emmen weer op voorsprong. De gasten werden wel geholpen door doelman Martijn Mulder die de kopbal van Eberhard eerst door zijn vingers en daarna door zijn benen liet glippen (1-2).Emmen zakte in, speelde compact en liet de thuisploeg komen, zonder dat VKW grote kansen kreeg. Emmen was op de counter een paar keer gevaarlijk. Sander de Grote leek de wedstrijd te beslissen door, met zijn tweede van de middag, de 1-3 binnen te schieten. VKW leek verslagen, maar Emmen verzuimde de genadeklap uit te delen.Vlak voor tijd bracht Lars Andresen de spanning weer terug door de 2-3 binnen te tikken. Een minuut later was de marge van twee treffers weer hersteld. Raphael Ngendakumana rondde een slalom doeltreffend af (2-4). Weer een minuut later kreeg de ploeg uit Westerbork nog een strafschop, maar Durk de Jong schoot de bal vanaf elf meter over, waardoor een spannende slotfase uitbleef.