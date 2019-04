Honkballers Bedrocks verliezen ook tweede wedstrijd in nieuwe seizoen

Begin april verloren de Bedrocks hun eerste wedstrijd van het nieuwe honkbalseizoen van de Nieuwegein Diamonds. Toen was de uitslag 9-22. Vorig seizoen kwam de formatie uit Emmen nog uit in de tweede klasse van het Nederlandse honkbal. Nu spelen de Bedrocks in de derde klasse, nadat zij na een seizoen vol nederlagen degradeerden.Al na vier innings keken de Emmenaren tegen een forse achterstand aan: 2-12. “De focus was er niet”, vertelt aanvoerder Arjan Koreman. “Na die eerste paar innings begon het wel te lopen, maar meer dan speldenprikjes konden we niet uitdelen.“Na de vierde inning leek de winning spirit al verdwenen en gingen er al wat koppies hangen. “Wij hebben veel nieuwe spelers bij de senioren gekregen", vertelt Koreman. “De nieuwe jonge jongens zijn gewend om alle wedstrijden te winnen, maar bij de senioren ligt het niveau gewoon iets hoger.''Na een peptalk van de aanvoerder keert het vertrouwen terug bij de honkballers uit Emmen. Er werd goed geslagen in de vijfde inning en de Bedrocks scoorde nog drie punten. Uiteindelijk is het niet genoeg. Hazenkamp bleek een maatje te groot. ''De jonge jongens leren hier wel van. Zij leren omgaan met verliezen, en groeien ook als persoon," vertelt de optimistische Koreman. ''Elke week is voor hen weer een nieuwe ervaring.''