Drenthe Toen #33: Vechten met een beer en de Spaanse burgeroorlog

1.54 - Lydia Tuinman maakte een hommage aan Herma Stroetinga, die jarenlang op Radio Drenthe te beluisteren was in tientallen programma's.16.12 - Hoe werd in vroegere tijden Koninginnedag gevierd? Aaldert gaat terug naar het jaar 189919.59 - Toerisme in Drenthe. Geesje Been en Hitjo D. Schut nemen ons mee naar de antiekboerderij van de familie Klomp in Westerbork in 1975.22.07 - Er vochten in de jaren dertig tijdens de Spaanse burgeroorlog verschillende Drenten mee in de strijd. Een van hen is de vader van Hettie van der Hal. Zij vertelt samen met Cor Faber over die periode.37.25 - Henk Luning duikt in het verleden van de berenleiders in Drenthe. Vanuit Oost-Europa komen zij ook naar kermissen en jaarmarkten in Drenthe, om hun beren te laten dansen of om ze te laten vechten met Drentse mannen.44.40 - We duiken het Veenkoloniaal Museum in, waar we ervaren hoe hoog het veen was.50.40 - Zoals iedere week sluiten we deze podcast af met een verhaal van Wiebe Kruijer. Robbert Oosting draagt voor uit het werk van de schrijver.Cor Faber - Kleinzoon van een matroos die in de gevangenissen van Franco zatHetty van der Hall - Dochter oud-SpanjestrijderHenk Luning - Historisch onderzoekerSophie Timmer