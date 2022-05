Nog veel vragen bij eerste rechtszaak dakkoffermoord Orvelte

Het begon met een dakkoffer die in het Oranjekanaal bij Orvelte dreef. Mensen die in de buurt wonen zagen 'm gaan. Ze dachten eerst aan een drugsdumping, maar dat was het niet. Toen de politie op maandag 7 februari de koffer uit het kanaal had gehaald en opendeed, bleek er het lichaam van een vrouw in te zitten. Vandaag staat een 52-jarige man uit Assen terecht voor de moord op de vrouw.

Hij heeft inmiddels toegegeven dat hij de vrouw om het leven heeft gebracht. Ze was 37 jaar, kwam uit Hongarije en had een relatie met de man. Ze is omgekomen doordat haar keel werd dichtgedrukt. In februari 2021 is ze als vermist opgegeven, een jaar later werd haar lichaam gevonden.

Nog veel vragen

Dat is in grote lijnen wat we weten. En dat laat nog veel vragen onbeantwoord. Want wie heeft de vrouw een jaar voor de vondst als vermist opgegeven? Het zou haar vader kunnen zijn. In een Hongaarse krant zegt hij dat hij in januari 2020 de politie al had gebeld. Hij kon zijn dochter op geen enkele manier bereiken, en dat was raar. Normaal reageerde ze echt wel op de berichten van haar vader. Of hij de aangifte van de vermissing heeft gedaan wordt mogelijk vandaag bij de rechtbank duidelijk.

En misschien wel de grootste vraag: waar was de vrouw vanaf het moment dat haar vermissing werd gemeld? Want het duurde toen dus nog een jaar voordat haar lichaam werd gevonden. Is ze omgebracht in de eerste maanden van 2020, en waar is haar lichaam dan al die tijd verborgen geweest? Of heeft ze lang een verborgen bestaan geleid, misschien zelfs al vanaf het moment dat ze onbereikbaar was voor haar vader?

Voor de vorm

Tegelijk moeten we niet al te veel details verwachten. De zitting bij de rechtbank is een zogenoemde pro forma-zitting. Die wordt gehouden omdat volgens de wet nou eenmaal een rechtszitting nodig is om bijvoorbeeld het voorarrest van de verdachte in stand te kunnen houden. De zaak wordt dus nog niet inhoudelijk besproken. Er wordt ook nog geen straf geëist tegen de verdachte.

Wel zullen we horen hoe het staat met het onderzoek naar de zaak. En misschien krijgen we toch antwoord op de belangrijkste vragen over de lugubere vondst in het Oranjekanaal.

De rechtszaak begint om half vier bij de rechtbank in Assen.