Bier, karamel en chocola: een mix die mikt op Vaderdag

De liefde voor chocolade begon bij Plaizier in 2013. Zijn vader - bakker in Hoogeveen - kocht een chocolademachine als extra toevoeging naast de verkoop van brood, banket en ander lekkers. "Dat vond ik interessant", blikt Plaizier junior terug. Al gauw kwam bij hem de vraag op of hij de chocolade niet via internet kon verkopen.

"Toen ben ik wat gaan uitproberen. Al snel kwam ik erachter dat het in trek was. Dus in 2015 heb ik mijn vaste baan opgezegd, mij ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en toen ben ik begonnen. En dat is nu uitgedraaid tot waar we nu staan", kijkt een trotse eigenaar de fabriek rond.

Chocoladeliefde

"Ja, het is natuurlijk vooral heel lekker", antwoordt Plaizier op de vraag waar de liefde van chocolade vandaan komt. "En we maken natuurlijk veel mensen blij. Als je dan die reacties leest, dat maakt je echt gelukkig." Op een goede, drukke dag gaan er zo'n honderd- tot honderdduizend bonbons door in de chocoladefabriek. Dat betekent op de dagen rond Valentijn, Kerst en Sinterklaas dat er elke dag een vrachtwagen van PostNL volgeladen wegrijdt met duizenden pakketjes.

"Mijn lievelings? Dat is de macedamia met krokante rijst", vertelt Plaizier. Een man die er ondanks alle zoete verleidingen in zijn werkplek topfit uitziet. "Ja, dat klopt wel", lacht hij, "ik eet wel veel chocolade, maar wel met mate. En het is maar zo'n klein bonbonnetje, dus je wordt er niet meteen heel dik van."