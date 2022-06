Dertig schoolpleinen transformeren in groene buitenlokalen: 'Een echte meerwaarde'

"Maar leerlingen kunnen ook nog gewoon voetballen op het schoolplein, net zoals dat vroeger kon", vertelt Bonen. "Daar is ook nog gewoon de ruimte voor."

Buiten lesgeven gebeurt regelmatig bij De IJsvogel. "Bij mooi weer gaan we naar buiten, de natuur in." Daarbij krijgt de school hulp van ouders én oud-docenten, die speciaal terugkeren naar het schoolplein om met de leerlingen in de natuur aan de gang te gaan. "Met de leerlingen verwijderen we het onkruid, vegen we de pleinen schoon en ontdekken we planten."

Voor iedereen

De schoolpleinen die de provincie wil vergroenen, moeten na schooltijd voor iedereen toegankelijk zijn. De hele buurt wordt dan ook betrokken bij de plannen voor het nieuwe schoolplein. Met deze nieuwe schoolpleinen moet de biodiversiteit toenemen, en het is ook de bedoeling dat het de creativiteit van de kinderen vergroot. De initiatiefnemers schatten in dat de buitenlokalen pesten verminderd en dat kinderen er uiteindelijk socialer van worden. Scholen mogen alleen meedoen als het schoolplein rookvrij is.

School krijgt 20.000 euro

Om de verandering van de schoolpleinen mogelijk te maken stelt de provincie in totaal 800.000 euro beschikbaar, waarvan 600.000 bestemd voor de schoolpleinen zelf. De rest van het geld gaat onder meer zitten in het opleiden begeleiden van leerkrachten zodat zij het schoolplein als buitenlokaal kunnen gebruiken. Er kunnen maximaal dertig scholen gebruik van maken. Voor iedere school is er maximaal 20.000 euro vanuit de provincie beschikbaar.

Die 20.000 euro is alleen niet voldoende om het schoolplein te veranderen. Een school moet zelf zorgen voor nog eens 20.000 euro. De provincie spoort de gemeenten aan om dat geld, of een deel ervan, te betalen.

Tot dusver hebben zich 28 scholen aangemeld, verdeeld over elf gemeenten. Alleen vanuit de gemeente Meppel zijn nog geen aanvragen gekomen. De definitieve schoolkeuze ligt bij de gemeente. De provincie verwacht vanwege grote belangstelling dat waarschijnlijk een keuze gemaakt moeten worden welke scholen kunnen deelnemen. Er is nu nog ruimte voor twee scholen.

Voor directeur Marieke Bonen is een avontuurlijk groen schoolplein echt een aanrader: "Absoluut. Al ontdekkend spelen de kinderen in de natuur. Het heeft echt een meerwaarde." De IJsvogel had daar alleen geen provinciaal plan voor nodig. Daar komt het voort uit een afstudeerproject van een stagiaire.