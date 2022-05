Schaapherder kan wol niet kwijt: 'Mooi product is nu waardeloos'

Kilo's wol heeft Michiel Poelenije van de Schaapskudde Ruinen aan de rand van het Dwingelderveld opgeslagen liggen. Maar de vraag naar wol is erg laag. Zo laag zelfs, dat de schapenherder geld moet betalen om er vanaf te komen.

Het werken met schapen zit in het bloed van Poelenije. Wat er ook gebeurt met de dieren en hoe impopulair wol ook wordt, hij laat de viervoeter niet in de steek. "Al moet ik de wol zelf naar de stort brengen, ik houd de schapen", zegt hij.

Dat neemt niet weg dat de problemen waarmee hij kampt groot zijn. Al jaren is het moeilijk om winst te halen uit de verkoop van wol. Nu wordt er wel het een en ander verkocht aan particulieren, maar dat is niet genoeg om uit de kosten te komen. Poelenije: "De grote bulken raken we niet kwijt. Natuurlijk willen schapenherders iets overhouden aan de verkoop van wol, maar dat lukt al jaren niet meer. Een mooi product is nu waardeloos. Erg jammer."

Handel is stil komen te liggen

Poelenije wijst op het feit dat wol steeds minder wordt gebruikt in bijvoorbeeld kleding. Die wordt veelal gemaakt van katoen en andere stoffen. Ook wordt wol gebruikt voor isolatie, maar volgens de schapenherder is het een kostbaar proces om het product daarvoor geschikt te maken, waardoor er nauwelijks winst overblijft. Daarnaast werd tot enkele jaren geleden wol verscheept naar China. Door het coronavirus is die handel echter stil komen te liggen.