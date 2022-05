Verbale veldslag in Exloo, maar coalitie wil vooral samen aan de slag

Namens de VVD haalde fractievoorzitter Janny Hofsteenge nog eens de trekker over richting voormalig coalitiepartner Gemeentebelangen. "Wie is nou winnaar? De partij met de meeste zetels? Die opkomst van lokale partijen gaat landelijk verder, maar is hier gestopt. Gemeentebelangen heeft verloren en dus stonden wij open voor deze coalitie."

Ook Ankie Huijing-Van Tongeren van het CDA is trots op het neergelegde akkoord. "Dit is een akkoord op hoofdlijnen. In het uitvoeringsprogramma zal ook de oppositie zich meer herkennen. Daar komen we heus op terug. Dat Gemeentebelangen denkt dat de portefeuilleverdeling gedoemd is om te mislukken, dan heeft dat te maken met vertrouwen. Wij hebben alle vertrouwen in de samenwerking. Dat gun ik Gemeentebelangen ook", zei ze.

'Wethouders moeten inleveren'

De oppositiepartijen dienden vanavond een amendement in om nieuwe college niet uit vier, maar uit drieënhalf (FTE) wethouders te laten bestaan en de ozb-verhoging uit het akkoord te schrappen. "Als alle wethouders 700 euro per maand inleveren, dan hoeven we dat niet door te berekenen aan onze inwoners", stelde de oppositie.

Hofsteenge reageerde daarop als volgt: "We hebben met Albert Trip (D66) de afgelopen vier jaar een fantastische wethouder gehad. Soms leek het alsof hij voor een volledige wethoudersfunctie betaald kreeg, terwijl hij echt voor een halve FTE op papier stond. Wij denken daarentegen dat het nu op zijn plaats is om in te zetten op vier fulltime wethouders." De Groot (GroenLinks) onderstreepte hoe briljant Albert Trip was, maar zijn partij is tegen het aanstellen van vier fulltime wethouders: "Ons is niet duidelijk waarop de uitbreiding tot vier fulltimers, een uitbreiding waarvan de rekening bij onze inwoners wordt gelegd, is gebaseerd. Ik vind dat niet verantwoord tegenover de inwoners."

Het amendement van de oppositie redde het niet. "Is dit puur voor de bühne of heeft u echt de verbinding proberen te zoeken", stelde Zwiers. "We kregen dit amendement vanmiddag in de digitale brievenbus. Dat is wel erg laat." Diezelfde werkwijze werd de coalitiepartijen verweten met betrekking tot de presentatie en de daaropvolgende debatavond die volgens de oppositie wel erg kort na elkaar werden georganiseerd. De coalitie wil de ozb-belasting structureel op 2,75 procent hebben zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. "Gezien de uitdagingen die er de komende tijd aan zitten te komen vinden wij deze verhoging volkomen verantwoord", sprak Hofsteenge (VVD).

'Wedstrijdje verplassen'

"Ik hoorde veel aannames die gestald zijn op wantrouwen. Ik wil deze partijen vragen om over twee jaar deze aannames tegen het licht te houden om te kijken of ze werkelijkheid zijn geworden. Werken op wantrouwen is erg ingewikkeld", reageerde Zwiers op de eerdere woordvoeringen. Harm Greven (Gemeentebelangen) greep daarop nog zijn kans om zijn verbazing te uiten over het feit dat de windmolens, een heikel dossier in de gemeente, niet voorkomen in het akkoord. "U heeft het over wantrouwen. PvdA is al twaalf jaar tegen windmolens, zei u in het debat bij Margriet Benak van RTV Drenthe. Henk Zwiep, zestien jaar lang PvdA-raadslid en kersvers wethouder, zei destijds dat de PvdA voor de komst van windmolens was. Waar schep ik het vertrouwen uit", vroeg Greven zich af.

Zwiers had naar eigen zeggen geen zin in een wedstrijdje verplassen. "Het klopt dat de windmolens niet in het akkoord voorkomen, maar volgens mij is het zo helder als glas dat iedereen baalt over wat er is gebeurd met de windmolens en de problemen die daaruit voortkomen. Die strijd zullen wij voortzetten."

Uitvoeringsprogramma voor 2023

Het nieuwe college wil ondanks de kritiek in een uitvoeringsprogramma concreet invulling geven aan het akkoord. En dat wil het samen met de voltallige gemeenteraad bewerkstelligen. Verwacht wordt dat dit uitvoeringsprogramma tezamen met de begroting voor 2023 aan de gemeenteraad wordt aangeboden. "Over precies 100 dagen start het nieuwe politieke seizoen. Een ideale inwerkperiode", verklaarde de coalitie.

Tot slot werden de wethouders voor de komende vier jaar geïnstalleerd. Namens de PvdA werd Henk Zwiep geïnstalleerd. De VVD schoof Klazienavener Jeroen Hartsuiker naar voren. Het CDA moet een nieuwe fractievoorzitter benoemen, want Ankie Huijing-Van Tongeren is vanaf vandaag wethouder. En Bernard Jansen zal op de wethoudersstoel plaatsnemen namens Leefbaar Borger-Odoorn.