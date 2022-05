Eis: 2 jaar cel voor seksueel misbruik beide dochters

Een van de dochters deed in 2011 aangifte tegen de man. Zij was toen bijna twintig en vertelde dat zij en haar zus vanaf hun zesde jaar seksueel door haar vader werden misbruikt. De man verwees haar verhaal naar het rijk der fabelen en maakte het meisje uit voor leugenaar. De jonge vrouw kreeg toen een aanklacht aan haar broek van het doen van een valse aangifte. Het OM besloot haar, vanwege alle omstandigheden, toch niet te vervolgen.

In 2018 stapte de vrouw opnieuw naar de agenten voor een informatief gesprek en een nieuwe aangifte. Haar vader deed op zijn beurt aangifte van smaad en laster. Ondertussen heerste veel ruzie binnen het gezin. De man heeft volgens het OM 'hemel en aarde bewogen' om zijn dochter af te laten zien van deze nieuwe aangifte, zodat hij het misbruik voort kon zetten. In 2020 bekende de man alsnog en ging uit zichzelf in therapie.

"Het is goed dat hij toen min of meer openheid van zaken gaf", zei de officier van justitie over deze actie. Ze vond het minder fraai dat de man zijn dochter in de kou liet staan toen die aangifte deed. "Hij wist dat zij de waarheid sprak en hij ging ondertussen door met het misbruik." Bovendien maakt de man de zaak kleiner door onder meer te beweren dat het daderschap hem is overkomen. Hij legt daarbij de schuldvraag en het probleem buiten zichzelf neer, vindt de officier van justitie.