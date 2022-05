Hoe droog of nat is het in jouw omgeving? Met deze kaart kan je dat zo zien

In natuurgebied Balloërveld, tussen Assen en Gieten, is de waterstand op dit moment gemiddeld. In het dorp Nijeveen was het grondwaterpeil op 22 februari ver boven het gemiddelde, terwijl de stand bij Exloo toen juist onder het gemiddelde lag.

Dit en nog veel meer is nu voor iedereen heel makkelijk te zien. De provincie Drenthe heeft een site gemaakt waar de actuele grondwaterstanden van 23 meetpunten verspreid in de provincie te zien zijn. Iedere dag wordt de nieuwe grondwaterstand geüpdatet. Op de site is overigens niet alleen de huidige stand te zien. De standen uit het verleden zijn ook te zien, soms wel tot in de jaren zestig.

De provincie merkt dat er veel interesse is in de actuele grondwaterstanden. Er komen veel vragen en verzoeken hierover binnen. Als de grondwater laag staat, is dat bijvoorbeeld nadelig voor planten in je tuin, maar ook voor boeren. Wortels kunnen dan moeilijker aan water komen. En een langdurige lage grondwaterstand kan zelfs leiden tot bermbranden.

Overigens heeft de provincie Drenthe zelf ook belang bij de data. Vooral in de droge jaren van 2018, 2019 en 2020 was de informatie over de waterstanden van grote waarde voor de provincie. Die informatie wordt bijvoorbeeld gebruikt voor regionale en landelijke overleggen over droogte.

Van sportterrein tot natuur

De 23 locaties die op de site te zien zijn, zijn geselecteerd op verschillende kenmerken. Zo liggen ze in verschillende soorten bodems en staan ze voor diverse vormen van landgebruik in de provincie. Zo is er bij Exloo bijvoorbeeld een meetpunt bij een openwaterbad, is er een meetpunt in het Dwingelderveld en is er een op het sportterrein van Nieuw-Weerdinge.

Op de kaart kan gekozen worden om het grondwater in relatie tot het NAP te zien of in relatie tot de grond (ook wel maaiveld genoemd) te zien. De winter- en zomermaanden zijn goed terug te zien op de kaart. In de winter valt er meer neerslag en is er minder verdamping, en dus stijgt dan het grondwaterpeil. In de zomermaanden gebeurt juist het tegenovergestelde.

De kaart is hier te bekijken.