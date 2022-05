Honden straks weer volop de ruimte op strandje Baggelhuizerplas

Viervoeters en hun baasjes hebben straks weer alle ruimte bij de Baggelhuizerplas in Assen. Het hondenstrandje dat er al jaren ligt wordt fors groter. Een graafmachine graaft een deel van het gras af, waardoor er ruimte komt voor een veel breder zandstrand. Geel zand maakt de speelplek compleet.

De gemeente Assen pakt het strandje aan na klachten van hondenbezitter Eric. Hij was ooit ook de initiatiefnemer van een eigen plek voor honden bij de recreatieplas. Het speciale hondenstrandje aan de oostkant van de plas was een uitkomst omdat zonaanbidders er niet altijd op zitten te wachten dat voor hun neus ook honden te water gaan. En op die manier kregen ook honden vrij spel om de waterplas in te gaan.

Stijgend water

Maar in de loop der jaren is het strandje wat in verval geraakt. "Het water is gaan stijgen, waardoor er maar een kleine strook zandstrand overbleef. Dat gaan we nu flink verbreden. Een gedeelte van het gras wordt afgegraven, en daar storten we straks geel zandstrand op van de beachvolleybalvelden, die vanwege de komst van het nieuwe strandpaviljoen een andere plek krijgen", vertelt wijkcoördinator Allart van der Haar van de gemeente Assen.

Strandje verder van de weg

Volgens Van der Haar komt er vijftig meter zandstrand bij voor de honden. Ook wordt op verzoek van hondenbezitters aan de veiligheid gedacht van wild spelende honden, of viervoeters die ergens van schrikken en zomaar de straat opvliegen. "Op de weg die hier vlak langs loopt wordt nog wel eens stevig doorgereden. Als een hond dan wegrent, kan hij zo de straat opvliegen. Dat willen we voorkomen, door het strandje ook een eindje naar achteren te leggen. Zo zijn de honden veiliger en hun baasjes blij."

Gaten graven in het zand

Eén klacht die de gemeente niet echt kan en wil verhelpen, is het dichtstoppen van alle diepe gaten in het omliggende gras waar enthousiast gravende honden zich schuldig aan maken. "Elke dag uitrukken naar deze locatie, om de kuilen weer dicht te gooien, dat is natuurlijk niet te doen. Dat probleem hopen we te verhelpen, door het strand flink te verbreden, en er een flinke laag geel zand op te storten. Zo hebben de honden lekker de ruimte om daar te graven. Nu nog hopen dat ze dat straks dan ook echt in het zand doen en niet in het gras", lacht de wijkcoördinator.