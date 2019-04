De Treffer '16 begint met G-voetbal in 2e Exloërmond

"Al vanaf de oprichting van onze club wilden we mensen met een beperking ook laten genieten van de voetbalsport", vertelt woordvoerder Bianca Haan van De Treffer '16. "In het dorp zijn woonvormen voor deze doelgroep, daar hebben we goede contacten mee, er is veel animo."De eerste aanmeldingen komen al binnen, zodat de drie beschikbare begeleiders al snel aan de slag kunnen, eerst met trainingen en later ook met wedstrijden. Op korte termijn krijgt de club de beschikking over units op het sportpark.Ook bij de andere voetbalclub in het dorp, TEVV, zijn er ontwikkelingen. De club die al meer dan 80 jaar bestaat werkt aan een comeback en heeft met Johan Sikkes een nieuwe trainer aan zich gebonden. De huidige trainer van HOC denkt TEVV weer aan de top te kunnen brengen.In tegenstelling tot De Treffer '16 wil TEVV gebruik gaan maken van de voorzieningen in het dorpshuis dat op het sportpark is gesitueerd. "We gaan voor continuïteit en gaan voor een lange samenwerking met zowel de trainer als het bestuur van het dorpshuis", zegt Jakob Bolk van TEVV.Door de afspraken over de accommodatie en het aanstellen van een trainer lijkt niets de terugkeer van TEVV nog in de weg te staan. Een vertegenwoordiger van de KNVB heeft onlangs een bezoek aan de club gebracht. In juni wordt duidelijk of er voldoende spelers zijn en de club weer competitie kan gaan spelen.