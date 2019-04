Stelling: Parkeren bij ziekenhuizen moet gratis zijn

Volgens de organisatie gebruiken ziekenhuizen parkeerders steeds vaker als melkkoe. Parkeertarieven bij ziekenhuizen kunnen volgens de organisatie oplopen tot wel 4 euro per uur of 36 euro voor een dagkaart. KBO-PCOB krijgt meldingen van leden die over een langere periode vaak in het ziekenhuis komen en hierdoor soms honderden euro’s kwijt zijn.In Drenthe zijn die tarieven overigens een stuk lager. Zo kost een dagkaart bij Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen en het Scheper Ziekenhuis in Emmen 5 euro. Het Isala Diaconessenhuis in Meppel is iets duurder. Daar kost een dag parkeren je 6 euro. Bij het Wilhelmina Ziekenhuis Assen is parkeren gratis.Vind jij dat parkeren bij ziekenhuizen altijd gratis moet zijn, ondanks dat de parkeertarieven in Drenthe relatief laag zijn?