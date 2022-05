Aanmeldcentrum Ter Apel opnieuw overvol, 58 asielzoekers slapen op stoel

In de afgelopen nacht hebben opnieuw 58 asielzoekers in Ter Apel op een stoel moeten slapen. Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) had geen bedden meer bij het landelijke aanmeldcentrum.

Dat meldt het COA dinsdagochtend desgevraagd aan RTV Noord . Het is nog onduidelijk wanneer de nood bij het aanmeldcentrum wordt verholpen. Het COA weet niet wanneer de gisteravond toegezegde 3.750 crisisopvangplekken gebruikt kunnen worden.

'Stap in goede richting'

'Ik heb dus nog geen idee wanneer het is opgelost. Het liefst zo snel mogelijk', vertelt woordvoerder Frank Neervoort van het COA. Dat nu alle veiligheidsregio's op zoek gaan naar 150 crisisnoodopvangplekken noemt de organisatie 'een waardevolle stap in de goede richting'.

Tijdelijke maatregel

De zoektocht naar in totaal 3.750 crisisnoodopvangplekken is overigens alleen een tijdelijke maatregel, die wordt gebruikt om extra tijd te kopen en tegelijkertijd te werken aan een structurele oplossing. Daarom zijn de 3.750 plekken in eerste instantie voor drie weken.

Bovendien zijn crisisnoodopvanglocaties niet geschikt om meerdere nachten te verblijven vanwege een gebrek aan bijvoorbeeld sanitair en privacy.

Crisisnoodopvang is het laatste redmiddel dat wordt ingezet als er op geen enkele andere manier opvang geregeld kan worden voor asielzoekers. In leegstaande gebouwen, sporthallen en evenementenhallen worden dan veldbedden geplaatst zodat de asielzoekers in ieder geval een dak boven hun hoofd hebben voor een nacht.

Kritieke situatie

Sinds oktober is de situatie in Ter Apel al kritiek. Er verblijven regelmatig meer mensen bij het aanmeldcentrum dan toegestaan. Gevolg: asielzoekers hebben dan geen plek om te slapen en personeel moet met kunst- en vliegwerk de asielzoekers onderdak bieden.

Eerder deze maand leek dat niet te lukken en moesten asielzoekers urenlang op een grasveld liggen. Na middernacht werd er alsnog onderdak geregeld in het gesloten aanmeldcentrum van de IND. Meerdere beveiligers moesten daarvoor worden opgeroepen.

Eerder had het COA nog paviljoententen, die gebruikt werden als overloop, maar op last van de gemeente Westerwolde moesten die verdwijnen omdat ook daar structureel te veel asielzoekers verbleven.

'Statushouders sneller huisvesten'

Volgens Milo Schoenmaker, de hoogste baas van het COA, moeten gemeentes ervoor zorgen dat statushouders sneller gehuisvest worden in gemeentes. Op dit moment zitten de Nederlandse asielzoekerscentra voor een derde vol met statushouders die eigenlijk al in een huis hadden moeten wonen.

Daarnaast wil hij ook toe naar een stabieler asielsysteem 'zodat we dit jojobeleid, dit zoeken naar locaties iedere dag weer, achter ons kunnen laten', zei Schoenmaker afgelopen woensdag.

Actie in Assen

Zo'n zestig asielzoekers bij de Expo Assen zijn in protest. Volgens de groep is de locatie niet geschikt voor de tijdelijke opvang en de asielzoekers vinden de situatie niet humaan. Daarnaast vinden ze het te lang duren, voordat ze iets van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) horen over hun status. Vorige week was er al een actiedag, en ze kondigden aan in hongerstaking te zullen gaan. De hongerstaking ging uiteindelijk niet door, maar vandaag is er wel opnieuw een actiedag.