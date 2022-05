Schop megasuper Ter Borch gaat in oktober grond in als rechter ja zegt

De Raad van State beslist binnen vier weken of de bouw mag starten van een omstreden megasupermarkt in de wijk Ter Borch in Tynaarlo. Daarover woedt al jarenlang een strijd. Vandaag vroegen tegenstanders van de supermarkt bij de Raad van State in Den Haag om schorsing van de vergunning en het bestemmingsplan.

''Wat gebeurt er als ik het schorsingsverzoek afwijs'', vroeg voorzieningenrechter Eric Daalder aan Bun Projectontwikkeling die de vergunning op zak heeft. ''We willen in oktober gaan bouwen'', zei advocaat Janike Haakmeester namens Bun die veel Albert Heijn-supermarkten exploiteert. ''We gaan niet wachten op de bodemprocedure omdat de bouwkosten oplopen."

Het supermarktplan voor de Ter Borchsingel in Eelderwolde kent een roerige geschiedenis. Eerst was de gemeente Tynaarlo voor. Maar in 2019 was de gemeente tegen. In 2021 werd de gemeente hierom teruggefloten door de Raad van State. De hoogste bestuursrechter wilde dat Tynaarlo nieuwe afwegingen maakte.

Schorsen?

Afgelopen december maakte de gemeenteraad een nieuw bestemmingsplan. Daarin werd de megasuper mogelijk gemaakt en B en W verleenden aan Bun de vergunning. De Eelder ondernemersvereniging EP Zakelijk en zo'n zestig wijkbewoners willen dat de Raad van State de twee besluiten van Tynaarlo schorst. Dan kan er tot de bodemprocedure in ieder geval niets gebeuren.