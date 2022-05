Voorbereidingen schaapskooi Anloo in nieuwe fase

Voorzitter Ben Barkema vertelt namens de stichting dat er onlangs een informatieavond plaatsvond met verschillende partners. "Nationaal Park, Staatsbosbeheer, provincie Drenthe en gemeente Noordenveld zijn hierbij betrokken", zegt Barkema. "Zij waren positief en we voelen ons door hen gesteund. Over de locatie van de schaapskooi is nog niets duidelijk."

Daarover wil de stichting nog in gesprek met inwoners van Anloo. Tijdens een bijeenkomst eind maart bleek namelijk dat er zorgen leven over de mogelijke locatie. De stichting stelt voor om een parkeerplaats net buiten het dorp te gebruiken, maar vanuit het dorp kwam een alternatieve locatie: langs het nieuwe fietspad tussen Anloo en Annen. Pas in november wordt er vermoedelijk meer duidelijk over de keus.