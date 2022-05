Michel T. veroordeeld tot 12 jaar cel en tbs voor seksueel misbruik zes meisjes

De 40-jarige Michel T. uit Hoogeveen is voor het seksueel misbruiken van zes jonge meisjes veroordeeld tot een celstraf van 12 jaar. De rechter legde hem ook tbs met dwangverpleging op.

De kinderen waren tussen de 5 en 13 jaar oud toen T. zich aan hen vergreep. Dit gebeurde vanaf oktober 2018 op een camping in Echten en in de woning van T. De celstraf is aanzienlijk hoger dan de geëiste acht jaar cel door het Openbaar Ministerie.