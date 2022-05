Provincie wil dit jaar nog subsidie voor opknappen Veenhuizer monumenten

De subsidie van in totaal 7,5 ton is niet nieuw. Al eerder werd het bedrag door de provincie gereserveerd, maar de subsidie werd niet uitgekeerd. Het Rijksvastgoedbedrijf liet in 2016 al weten van de panden af te willen, omdat het geen rijksdoel meer diende, maar een koper bleef uit. Evenals de subsidie. Inmiddels is Stichting de Nieuwe Rentmeester de eigenaar van deze Veenhuizer monumenten. Gesprekken tussen de provincie en de stichting over het lot van de panden zijn inmiddels weer gaande, waarmee ook de subsidie weer op tafel komt.