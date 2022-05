Permanente bewoning op Drouwenerzand blijkt toch mee te vallen

De permanente bewoning op vakantiepark Drouwenerzand valt 'op zich reuze mee', zegt de gemeente Borger-Odoorn. De voorlopige cijfers van de inventarisatie die vorige week werd uitgevoerd, zijn binnen.

Daaruit blijkt dat de vrees - de gemeente verwachtte dat meer dan de helft van de huisjes op het park permanent bewoond zou worden - geen waarheid blijkt. "Het grijze gebied, die zeventig huisjes die we noemden, blijkt mee te vallen.", zegt Rogier Verhagen, woordvoerder van de gemeente Borger-Odoorn.

De exacte cijfers uit de inventarisatie zijn als volgt: van de 183 huisjes op het park worden er 22 permanent bewoond. Daarnaast worden twee huisjes als overbruggingswoning gebruikt en om die reden permanent bewoond. "Maar er zijn ook veertien huisjes waarvan we het vermoeden hebben dat ze permanent bewoond worden. Twaalf daarvan staan ingeschreven bij de gemeentelijke basisadministratie, de overige twee niet. Bij zeven twijfelgevallen verzoekt de toezichthouder verdere analyse", verklaart Verhagen. De komende tijd wil de gemeente een nog beter beeld krijgen van deze in totaal 45 woningen.

Uiterst voorzichtig

Over het bezoek van vorige week zegt de woordvoerder: "We zijn er uiterst voorzichtig mee omgegaan. Het gevoel dat de bewoners hebben gekregen, wilden we juist voorkomen. Dat was namelijk totaal niet nodig. Het enige wat we wilden is in gesprek."

Ook het plan van aanpak dat is aangehaald door de bewoners, geldt niet. "Dat plan is zwaar achterhaald", zegt Verhagen. "Dat past totaal niet bij wat wij van plan waren. Dit was een noodzakelijke inventarisatie met als doel om op termijn de permanente bewoning op nul te brengen. Het is niet zo dat we daar een strakke deadline aan stellen."

In gesprek met bewoners

De bewoners hebben laten weten graag in gesprek te gaan met de coöperaties en de gemeente Borger-Odoorn. De gemeente wil dat organiseren. "Er zijn allerlei ideeën om de permanente bewoning terug te brengen. De sterfhuisconstructie die de bewoners noemen, zou ook een optie kunnen zijn. We gaan het niet algemeen, maar specifiek bekijken", aldus Verhagen.

Het is nog niet bekend wanneer het gesprek met de bewoners plaats gaat vinden. Op de vraag hoe vitaal Drouwenerzand is, reageert hij: "Hartstikke vitaal! Wij streven als gemeente alleen naar 100 procent recreatief en dus is deze inventarisatie voor ons zo belangrijk. Het gaat nog steeds om voorlopige cijfers, maar de conclusie die we trekken is dat het op zich reuze meevalt."

Bezoek De Hunzebergen