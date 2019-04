DrentheDoc #4: Terug naar Nieuwlande

DrentheDoc is een podcast van RTV Drenthe, met de mooiste verhalen die ooit zijn uitgezonden op Radio Drenthe. Eens in de maand duiken we de radioarchieven voor je in en zorgen er zo voor dat die ene documentaire of dat ene hoorspel ook als podcast nog eens te beluisteren is.In aanloop naar de herdenking op 4 mei is de prijswinnende documentaire 'Terug naar Nieuwlande' in deze podcast nog eens te beluisteren. In 2012 ging de toen 90-jarige Max Léons terug naar Nieuwlande voor een weerzien met oude bekenden. Léons redde honderden Joden door ze op onderduikadressen in het dorp onder te brengen.Tips? Mail naar podcast@rtvdrenthe.nl.DrentheDoc is te vinden op je favoriete podcast-apps voor zowel Android- als Apple-telefoons en tablets. Gebruik de knoppen hieronder om de podcast te luisteren in een van deze apps.We zijn ook te vinden op onder meer TuneIn en Podbean Genoten van deze documentaire? Abonneer je ook op onze Drenthe Sportcast over de (amateur)sport in Drenthe, op de Drenthe Toen-podcast over de Drentse geschiedenis én op Cassata , onze podcast over de Drentse politiek en actuele discussies in onze provincie.