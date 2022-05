Zwemplas Nijeveen wordt aangepakt: 'Eén molshoop met hangjongeren'

De zwemplas Tussenboerslanden in Nijeveen wordt aangepakt. Dat heeft gemeente Meppel toegezegd aan de dorpsvereniging. Die is er heel blij mee, want het is "één grote molshoop met hangjongeren."

De dorpsvereniging organiseerde een enquête onder de inwoners van Nijeveen. Daaruit kwam naar voren dat er veel ongenoegen is in het dorp over de zwemplas. Inwoners hebben er een onveilig gevoel, zegt Klaas Neutel van de dorpsvereniging. "Er is jeugd die bij andere mensen voor een onveilig gevoel zorgt", aldus Neutel. "Er gebeurt nogal het één en ander, vooral in de middag en avond. Gezinnen voelen zich niet meer veilig en blijven daarom thuis. Verbeteren van de veiligheid is een belangrijk punt en de gemeente zegt daarmee aan de slag te gaan."

Molshoop

Daarnaast komt er een verbeterd onderhoudsplan. "Want we vinden regelmatig glasscherven, we hopen dat dit minder voorkomt als er vaker schoongemaakt wordt", vertelt Neutel, die ook gevraagd heeft om mollenbestrijding. "De gemeente gaat nu vallen plaatsen, want het grasveld is één grote molshoop."

Met nieuwe bomen in het grasveld moet meer schaduw gecreëerd worden. Ook wordt een wandelpad gemaakt zodat mensen een rondje rond het water kunnen lopen. Dat kan nu niet omdat het naastgelegen sportveld vaak gesloten is. "Terwijl mensen een wandeling wel leuk vinden", denkt Neutel. "Het moet gewoon een leukere plek worden. We liggen precies tussen Steenwijk en Meppel en hebben dus een functie voor de hele regio. 's Zomers is de rij fietsers hiernaartoe enorm en komen er wel honderden zonaanbidders naar de Tussenboerslanden voor verkoeling. Dat vinden we als Nijeveen heel leuk, maar we willen hen en de eigen dorpsbewoners wat meer bieden dan we nu kunnen."