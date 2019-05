Zoek het uit! - 'Mijn revolver lijkt op die van Vincent van Gogh'

Pas een paar jaar geleden begon het wapen Scholing meer te interesseren. En toen de revolver waarmee kunstschilder Vincent van Gogh zelfmoord zou hebben gepleegd in het nieuws kwam viel hij bijna steil achterover. Had hij niet precies zo'n wapen? Bert Scholing stuurde die vraag onlangs naar Zoek het uit! Scholing vond het wapen aan de Zuideropgaande 41 in Hollandscheveld, waar toen een schuur stond. Op die locatie is tegenwoordig een vijver te vinden. Het was 1988 of 1989, Scholing weet het niet meer zeker, maar het was een bijzondere vondst:"Ik heb het wapen mee naar huis genomen en het een mooi plekje gegeven, het ligt nu nog steeds vlakbij me in de woonkamer.""Ik dacht eerst dat ik het wapen waarmee Van Gogh zelfmoord heeft gepleegd in huis had," vervolgt de inwoner van Hollandscheveld. Maar hij kwam er al snel achter dat het om een soortgelijk wapen moest gaan. Het wapen dat de kunstschilder in 1890 zou hebben gebruikt is in het bezit van het Van Gogh Museum in Amsterdam.Het blijkt te gaan om een revolver van het Franse merk 'Lefaucheux à broche' uit 1865. Iemand die dit wapen kent is Andries Jan de Vries uit Wezup. Hij is van de Schietsportvereniging Beilen en had zelf eens een wapen van dit merk uit 1854. "Het gaat om een zogeheten penvuurwapen, die waren destijds erg populair, je kon ineens zes kogels achterelkaar afvuren" zegt De Vries. Toch was het volgens hem nogal omslachtig om snel te herladen en nam daardoor later de populariteit van de revolver af.Het wapen dat Van Gogh gebruikte en de revolver in Hollandscheveld, waren allebei begraven. En dat is iets wat vaker voorkomt in de omgeving van Hoogeveen, weet historicus Albert Metselaar uit Hoogeveen. "Vooral kort na de Tweede Wereldoorlog kwamen op meerdere plekken in de buurt opeens wapens naar boven, die waren daar blijkbaar voor of in de oorlog begraven," aldus de historicus.Beide wapens lijken natuurlijk ook wel heel sterk op elkaar doordat ze allebei zwaar verroest zijn.