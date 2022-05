Drentse Feyenoord-fan naar Tirana voor finale: 'Spanning loopt nu wel op'

Al weken kijken Feyenoord-fans reikhalzend uit naar de finale van de Conference League, vanavond tegen AS Roma. Assenaar Thomas Klein Bramel is erbij: hij reist met vrienden af naar speelstad Tirana en kan niet wachten tot het duel begint.

De Drent vertrok vanaf het vliegveld van Hamburg richting Albanië, waar hij hoopt dat Feyenoord de Italianen de baas is. De Rotterdammers kunnen in Tirana hun eerste Europese prijs sinds 2002 in de wacht slepen. Bovendien gaan zij bij een zege de boeken in als de eerste winnaar van de Conference League, het qua niveau derde Europese clubtoernooi.

Flink stuk rijden vanuit Assen

Mocht dat zover komen, dan wordt dat voor Klein Bramel een nieuw hoogtepunt sinds hij supporter is van de Rotterdammers. "Het meest opmerkelijke moment sinds ik fan ben is het kampioenschap in 2017", blikt hij terug op de wedstrijd waarin Dirk Kuijt een hattrick maakte. "Feyenoord had al jaren geen prijs meer gewonnen, maar toch werd die schaal gepakt."

Klein Bramel heeft een seizoenkaart van Feyenoord en bezoekt thuis- en uitwedstrijden. Een flink stuk rijden vanuit Assen, maar dat heeft hij er graag voor over. "Als je eenmaal de Kuip binnenloopt, ben je verkocht. De Kuip en het legioen hebben iets magisch. Je komt met z'n allen voor hetzelfde en dat is de liefde voor Feyenoord. Het is altijd weer een beleving, echt iets speciaals."

Speciale belevenis

In de poulefase van de Conference League trok Klein Bramel ook al de grens over om de club te supporteren. Hij trok naar Berlijn voor het duel tegen Union Berlin. En onlangs was hij getuige van het gelijkspel in Marseille, waardoor Feyenoord zich plaatste voor de finale tegen AS Roma. "De spanning loopt nu wel op, maar het is niet zo dat ik er wakker van lig. Het Feyenoord-shirtje zit in ieder geval in de tas."