Minister roept slachtoffers 'needle spiking' op om aangifte te doen

Vermeende slachtoffers van het zogeheten needle spiking moeten daarvan aangifte doen. Die oproep heeft minister Dilan Yesilgöz van Justitie in de Tweede Kamer gedaan. Met de VVD maakt zij zich grote zorgen over dit nieuwe fenomeen, waarbij mensen tijdens het uitgaan zouden worden geïnjecteerd met een naald en op die manier zouden worden gedrogeerd.

Slachtoffers moeten aangifte van mishandeling doen, stelt de minister. Dan kunnen volgens haar zware straffen worden opgelegd. Er is "alle reden tot alertheid", zei Yesilgöz in antwoord op mondelinge Kamervragen van VVD-Kamerlid Ingrid Michon. In Groot-Brittannië zijn er volgens het Kamerlid inmiddels al 1300 meldingen van 'needle spiking' gedaan. Na meldingen vanuit Frankrijk en België "lijkt het fenomeen naar Nederland te zijn geïmporteerd", zei Michon.

Geprikt in Drenthe

In Drenthe is een geval bekend waarbij een zeventienjarig meisje uit Smilde werd geprikt tijdens een festival in Borger. Ze had een prikplek in haar huid, een gaatje en een bloedvlek in haar broek, en ze werd onwel. Ook gaan er geruchten dat needle spiking voorkomt in het uitgaansleven in Emmen. Het Kamerlid wil weten wat de minister gaat doen om "deze zorgwekkende trend te keren". De politie onderzoekt de meldingen nog.

"Elk incident is er een te veel. Gelukkig zijn het er nog niet heel veel", zei de bewindsvrouw. Ze is met de politie in gesprek om zo veel mogelijk informatie over dit nieuwe fenomeen in kaart te brengen.

Moeilijk te bewijzen

Het probleem is wel dat deze vorm van mishandeling lastig te bewijzen is, tekende de minister aan. De drugs die zouden worden ingespoten, verdwijnen snel uit het lichaam. Tegen de tijd dat iemand die niet goed geworden is, mogelijk door drogeren, bij een arts aan de bel trekt, zijn de drugs weer verdwenen uit het lichaam en zijn er geen toxicologische sporen terug te vinden.

De politie neemt 'needle spiking' "uiterst serieus", benadrukte ze. "We moeten onderzoeken waar het precies over gaat. Ik hoop dat we het voor de zomer scherper in beeld hebben." Uiterlijk voor de zomer wil de minister de Kamer informeren over alles wat er tot dan toe bekend is over dit fenomeen.