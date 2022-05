Liften station Hoogeveen tot eind juli buiten gebruik: 'Je kunt geen kant op'

Waarschuwen

De treinvervoerder zegt dat ze zoveel mogelijk informatie in de reisapp zetten om mensen op de hoogte te houden van onvoorziene situaties. "Daarnaast proberen we reizigers ook te waarschuwen om een halte eerder uit te stappen", legt de woordvoerder uit.

Fieten vindt dat te kort door de bocht. "Oudere mensen weten vaak helemaal niet zo goed hoe je zo'n app moet gebruiken. Het zou beter zijn als er rechtstreeks met de mensen gecommuniceerd wordt." De NS laat weten dat er op de stations vaak borden staan die aangeven dat de lift niet werkt. Bij het informatiepunt kunnen mensen tekst en uitleg vragen. "Heel veel informatie communiceren we ook gewoon online."

Zelf zit de penningmeester van de stichting ook in een rolstoel. Hij vraagt zich vooral af wat mensen moeten doen als ze niet op de hoogte zijn van de situatie en stranden in Hoogeveen. "Stel je komt vanuit Groningen, dan kom je aan op het perron aan de rechterkant van het station. Als je in een rolstoel zit, dan ben je genoodzaakt om de lift te gebruiken. Op deze manier kun je dus geen kant op."

Spoorboog

ProRail past de boog in de treinrails bij Hoogeveen aan, zodat treinen niet meer hoeven af te remmen tot een snelheid van 80 kilometer per uur. Als de werkzaamheden klaar zijn, kunnen treinen met 140 kilometer per uur door de bocht rijden. De reiswinst bedraagt door een minder schepere bocht zo'n 75 seconden. De overstap van en naar Groningen in Zwolle is dan beter.