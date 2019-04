'Onrust in partijtop heeft geen effect op Forum voor Democratie in Drenthe'

Daarin sprak het FVD-partijbestuur over een vertrouwensbreuk en dat Otten niet langer een 'geschikte kandidaat is voor het lijstwoordvoerderschap'. Otten raakte in opspraak vanwege een betaling van zo'n 30.000 euro die hij vanuit de partijkas aan zichzelf had gedaan. In zijn ogen was dat voor verleende diensten. Ook uitte Otten vorige week zaterdag stevige kritiek op partijleider Thierry Baudet, die de partij in zijn ogen te ver naar rechts zou trekken.Otten gaf vorige week al zijn plek in het partijbestuur op. Wel wordt de Drent namens Forum voor Democratie lid van de partij in de Eerste Kamer.Volgens Velzing heeft de onrust in de partijtop geen effect op Forum voor Democratie in Provinciale Staten. "Nee hoor, dat staat volledig los van elkaar", reageert hij. "Wij krijgen in Drenthe positieve reacties en gaan de komende tijd keihard werken. De kiezer is gewoon duidelijk geweest." Wel hoopt Velzing dat de partij snel in rustiger vaarwater komt. "Rust is belangrijk", aldus de fractievoorzitter.Vorige week bleek uit een opiniepeiling van EenVandaag dat een meerderheid van de Forum voor Democratie-stemmers het terecht vindt dat Otten is opgestapt als partijbestuurder. Uit die peiling bleek overigens wel dat er meer verdeeldheid is over de vraag of Otten nog wel senator kan zijn. 40 procent vindt dat hij uit de partij gezet moet worden, een evengrote groep wil hem juist wel als senator in de Eerste Kamer.