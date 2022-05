Vierde generatie familie Ten Cate neemt roer hotel over: 'Verrassing van mijn leven'

Het einde van een tijdperk bij Emmer Hotel ten Cate. Vader Hans doet de zaak volgende week definitief over aan zijn zoons Niels en Jasper. De vierde generatie krijgt met die stap het roer van het uit 1955 stammende familiebedrijf volledig in handen. Een hoofdstuk sluit en een nieuwe begint, aldus vader en zoons.

Eigenlijk werd de overdracht drie jaar geleden al ingezet. In 2019 deed de vader de exploitatie over aan zijn zoons. Zelf bleef Hans als 'hoofd techniek en vermaak' nog verbonden aan het bedrijf. De laatste stap volgt nu in de overname van het gebouw zelf.

Gastheerschap

Wordt er nu een rigoureus nieuwe koers uitgestippeld? Voorlopig niet. Het borrelt wel bij de twee broers, maar in eerste instantie ligt het accent op behouden van wat goed is. "Het familiegevoel houden we er in", aldus Jasper. "De ultieme kwaliteit van onze vader is het gastheerschap." Zijn omgang met gasten is ongeëvenaard, vindt hij. Want die stond en staat altijd op één. Zo is het altijd geweest en zo moet het blijven.

Groeistuipen

De geschiedenis van Hotel Ten Cate reikt dus terug tot 1955, toen Geert en Trijn (de grootouders van Hans) begonnen met hun etablissement in Noordbarge. "Mijn opa had een goede neus voor kansen", lacht Hans. "Een hele vloot bedrijven kwam in die tijd naar Emmen."

Die industriële ontwikkeling droeg bij aan de groei van Emmen, dat in die tijd niet meer was dan een eenvoudig boerendorpje. "De AKU, de Honeywell en de AAF vestigden zich allemaal hier. Het waren gouden tijden voor het hotel in die tijd." In 1972 namen de ouders van Hans, Ties en Mien de zaak over. Tien jaar later kwam Hans in het bedrijf om het in 1988 volledig over te nemen.

Gaat mij niet overkomen

"Mijn ouders waren echt van de oude stempel. Ze buffelden keihard, maar hielden er weinig aan over. Ze kochten in bij lokale partijen, zoals de plaatselijke groenteboer en slager. Ik besloot het via de groothandel te doen. Waardoor ik praktisch al winst draaide."

Anders dan zijn vader delegeert Hans meer taken. "Het personeel zwaaide om elf uur 's avonds af, waarop mijn vader nog tot twee uur in de nacht de boel afsloot. Ik dacht: dat gaat mij niet overkomen."

Levenswerk

Tussen hem en zijn vader ontstond er wat spanning over de stijl van leidinggeven. "Vooral toen ik het hotel verkocht en we naar Frankrijk vertrokken. Het was namelijk hun levenswerk." Het zijn overigens plooien die later allemaal weer zijn gladgestreken, voegt hij eraan toe. Want tijdens hun verblijf in Frankrijk kwamen vader en moeder vaak op bezoek, aldus Hans. "Dat was toen een boost in onze relatie."

Op het moment dat hij de zaak volledig overnam, was hij al getrouwd met Anita Lubbers. "Zij werkte toen als fiscalist bij KPMG en diens voorlopers. Ze deed mijn jaarstukken. Het was liefde op het eerste gezicht."

Clown in het circus

In de jaren daarop ging Hans vol voor zijn hotel. De gewezen gastheer is immer toegewijd, maar dat kwam wel met een prijs. Eind jaren negentig raakte hij 'kats overspannen', vertelt hij. "Ik runde het hotel alleen en was er praktisch dag en nacht. Ik merkte op gegeven moment dat ik ver, ver, ver over mijn grenzen was."

De gasten merkten niks, want de joviale Ten Cate bleef in zijn rol. "Je kunt het vergelijken met de clown in het circus die lacht in de piste maar huilt in zijn woonwagen."

Leven gered

Uiteindelijk belandde Ten Cate bij de dokter, die constateert dat de rechter kransslagader van de hotelier praktisch geheel dicht zit. "Ik lag op die tafel en barstte in lachen uit. De dokter dacht dat ik gek geworden was. Maar ik dacht: eindelijk kan ik tegen mijn klanten zeggen dat ik iets heb." Beter gezegd: een legitieme reden om even rustiger aan te doen. De drie maanden rust die volgden, hebben zijn leven gered, vertelt hij.