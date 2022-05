Meppel neemt afscheid van wethouders: 'Meppel een ziel gegeven'

"Ik ben niet zo goed in politiek bedrijven", zei Jaap van der Haar. Hij kan er zelf om lachen omdat hij zijn tijd als wethouder in Meppel op zijn eigen manier heeft ingevuld. Vanmiddag werd hij samen met collega Henk ten Hulscher uitgezwaaid.

Daarmee komt er na vier jaar een eind aan het wethouderschap van de 70-jarige Van der Haar, die het landelijke partijbestuur van GroenLinks inruilde voor het ambt als wethouder voor Sterk Meppel. Hij staat nog steeds achter die keuze. "De partij paste goed bij mij."

Op de druk bezochte afscheidsbijeenkomst in schouwburg Ogterop noemde hij het nieuwe erfgoedbeleid van Meppel als grootste mijlpaal. "We hebben nagedacht hoe je Meppel een ziel geeft. Hier naast Ogterop staat de voormalige Stad en Esch-school. Dat is een monument wat we niet onder een glazen koepel willen beschermen. Het moet onderdeel worden van de samenleving. Het resultaat is dat twee monumenten zijn omgetoverd tot een moderne woonwijk."

Henk ten Hulscher noemde het sociaal domein het spannendste dossier in zijn tijd als CDA-man in Meppel. "Het overkomt mensen dat je opeens alle steun nodig hebt. Dat moet dan geregeld worden. Er is ook een ander kant. Er zijn mensen die heel gemakkelijk van hulp gebruikmaken. Tussen die twee werelden zal altijd spanning blijven zitten."

Traan gelaten

Dat zijn partij geen onderdeel uitmaakt van het nieuwe college, deert hem niet. "Dat is niet zo erg, een goede bestuurspartij kent beide kanten van de streep. En de vorige keer dat we niet mee deden werd het opgevolgd door een periode van acht jaar aan het roer", aldus Ten Hulscher.

Met een snik in zijn stem bedankte hij nog de voormalig leider van het CDA Meppel, Sandra Wolvekamp. "Niemand in de politiek moet onderschatten hoe belangrijk de band tussen wethouder en fractievoorzitter is. Ambtelijke ondersteuning is belangrijk, maar politiek bedrijf je met de partij. Sandra en ik hebben fantastisch samengewerkt"