Voormalige tuinbouwschool Frederiksoord omgetoverd tot kunstwalhalla

Verf, inkt en grote doeken: de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord is omgetoverd tot een kunstwalhalla. In de lege klaslokalen zijn de komende drie maanden meerdere exposities van kunstproject Noord Nu te zien.

Het gaat in totaal om vier tentoonstellingen die elk een creatief leider hebben. "Per expositie hebben we een klein groepje kunstenaars uit Drenthe en de rest van het land samengesteld", vertelt Tienke Zijlstra. Zij en haar team verzorgen de aftrap. "Met elkaar hebben we verschillende kunstwerken gemaakt om te laten zien."

'Vlezige taferelen'

Zijlstra is zelf tekenaar. Het menselijk lichaam staat centraal tijdens haar tentoonstelling. "En dan met name over de binnenkant van je lichaam. Ik teken vooral hele vlezige taferelen. Daarmee wil ik mensen aan het denken zetten, vooral om het lichaam beter te begrijpen."

In de komende weken komen er verschillende exposities bij. Variërend van videokunst en schilderen tot keramiek en fotografie. "Het is echt een mengelmoes", vult collega Joop Vos aan. "Dat maakt het juist zo leuk, omdat je van alles wat kunt proeven."

Schijnwerpers

Met behulp van subsidie van de provincie is Noord Nu tot stand gekomen. De initiatiefnemers willen met het project Drentse kunst in de schijnwerpers zetten, want locaties waar je kunst kunt bekijken zijn er nog niet genoeg, zo vinden ze.

"We vinden het belangrijk dat er zo'n plek komt", vervolgt Vos. "Hier zitten ook een aantal ateliers, waarin kunstenaars kunnen werken. Die plekken zijn sowieso schaars in de provincie. Nu kunnen we laten zien wat Drentse kunstenaars in hun mars hebben, dus hopelijk kunnen we dit de komende jaren blijven organiseren."