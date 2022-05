Wat vind jij: Ik mijd Schiphol

Het is al een tijdje een chaos op Schiphol en ook de komende dagen wordt het weer druk. Reizigers moeten rekening houden met lange rijen. Door personeelstekorten bij verschillende afdelingen, waaronder beveiliging, kan het uren duren voordat je door de security-check bent. Ook dreigen er acties vanwege de hoge werkdruk voor beveiligers en bagage-afhandelaars.

Reizigers klagen op sociale media steen en been over de omstandigheden op Schiphol. Ze zijn het zat om uren in de rij te staan en ook vinden ze dat ze te weinig informatie krijgen.