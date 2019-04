Hoogevener in hoger beroep wel veroordeeld voor aanranden meisje (6)

De man werd vorig jaar nog door de rechtbank van dit feit vrijgesproken. De rechter in Assen noemde de verklaring van het slachtoffertje betrouwbaar, maar hard bewijs ontbrak. Het Openbaar Ministerie ging in hoger beroep en eiste twee weken geleden anderhalf jaar cel, waarvan een half jaar voorwaardelijk.De hogere rechters vinden wel dat de man schuldig is aan de aanranding op 11 maart 2018. Dit gebeurde bij een speelbosje bij een school in Hoogeveen. Het slachtoffertje was daar samen met een vriendinnetje. De man sprak de meisjes aan. Hij was zijn hondje kwijt, zou hij hebben gezegd.Hij vroeg vervolgens de meisjes mee te zoeken naar het hondje. Hij stuurde het ene meisje de ene kant op en liep met het ander meisje naar een ander deel van het bosje. Daar werd het meisje betast en geconfronteerd met het geslacht van de man. Huilend deed het kind later thuis haar verhaal.De meisjes gaven een gedetailleerde beschrijving van de man. Een vader van een van de meisjes zag twee weken later een man die aan die beschrijving voldeed. Hij filmde hem en confronteerde hem met de verdenking. Thuis liet de vader het filmpje zien aan het slachtoffertje en haar vriendinnetje. Zij herkenden de man als de dader.In de woning van de Hoogevener vond de politie kleding die aan de beschrijving voldeed. Bovendien bleek uit telecomgegevens dat de telefoon van de verdachte uitstraalde in de buurt van het speelbosje in Hoogeveen op het moment waarop het kind werd aangerand. De man zei dat hij op dat tijdstip bij zijn oom was, maar dat bleek niet zo te zijn.Uit de telefoongegevens bleek ook dat de Hoogevener kort na het incident op internet veelvuldig zocht naar mogelijk politienieuws over zedenzaken in Hoogeveen. Alles bij elkaar opgeteld was dit voor het Hof voldoende om de man te veroordelen.De Hoogevener is eerder veroordeeld voor het lastigvallen van twee meisjes van 9 en 10 jaar oud. Hij liep nog in de proeftijd van die straf toen hij de 6-jarige aanrandde. Hij had nog vijf maanden open staan, die moet hij eveneens uitzitten.De verdachte is het niet eens met de uitspraak en gaat in cassatie bij de Hoge Raad.