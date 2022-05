Djammen: Kaylee Landhuis over de switch van klassiek naar country

"Ik was vier jaar, toen ik begon met vioolspelen", vertelt de 22-jarige Kaylee Landhuis uit Coevorden over het instrument waardoor ze als kind al verkocht raakte. Waar leeftijdsgenoten op de blokfluit speelden, bespeelde Landhuis een snaarinstrument.

"Ik ben nou eenmaal meer van de snaren", luidt haar eenvoudige motivatie. Jarenlang speelde ze klassieke muziek, maar daar kwam voorzichtig verandering in toen ze wat ouder werd.

Country

De viool is volgens de jonge muzikante een van de weinige snaarinstrumenten die je op jonge leeftijd kunt leren spelen. "Tot mijn achttiende heb ik daar klassiek les in gehad", blikt ze terug. Naast vioolspelen leerde ze ook het bespelen van de gitaar, eveneens een snaarinstrument. Een aantal jaren geleden begon Landhuis met het schrijven van haar eigen nummers en zoals bij veel artiesten droeg het coronavirus daar op een positieve manier aan bij.

"Ik had ineens tijd om ervoor te gaan zitten", zegt ze, doelend op het schrijven van nummers. In tegenstelling tot haar klassieke opleiding, begon Landhuis zich meer op de folk- en countrymuziek te richten. "Wat ik eigenlijk altijd al heel erg leuk vond", zegt ze. Haar viool verloochent ze overigens niet. "Ik probeer altijd om er een vioolstuk in te doen als ik een nummer schrijf", legt ze uit. De voedingsbodem om het klassieke voor de country te verruilen ligt in het buitenland.

Reizen

"Na mijn achttiende heb ik eerst twee tussenjaren genomen", vervolgt ze. Landhuis pakte haar koffers en ging op reis. Twee jaar lang raakte ze haar viool niet aan. Maar toen ze terugkwam van haar verre reizen, bleek er wat veranderd te zijn en dat gold niet alleen voor haar muzieksmaak. "Ik heb nooit durven zingen, alleen toen dacht ik ineens: ik ga het gewoon doen."

De zekerheid die de bladmuziek tijdens de klassieke vioollessen bood - spelen wat er staat - is bij zingen totaal anders. Zelf zingen is volgens haar veel vrijer, maar die stap durfde ze eerder niet te zetten. "En nu accepteer ik dat gewoon." Het reizen maakten haar zelfverzekerder, vertelt ze. In de korte tijd dat ze met eigen liedjes op de planken staat, won ze onder meer de Drentse voorrondes van talentontwikkelingstraject Popsport. Samen met een aantal gelukkigen mocht ze een nummer opnemen in het creatieve bolwerk van De Staat in Nijmegen.

Verpleegkunde

Naast haar eigen werk schrijft Landhuis ook muziek voor anderen. Zo bracht ze vorige week een nummer uit dat ze schreef in opdracht van de gemeente Coevorden. Naast de muziek is ze druk met haar opleiding verpleegkunde in Groningen en ook dat vindt ze leuk. Een helder plan voor hoe ze werk en muziek in de toekomst wil combineren, heeft Landhuis nog niet.