Tbs van man die ontucht pleegde met zijn nichtje uit Coevorden verlengd

Het slachtoffer was in 2005 tien jaar. Hij zou daarbij meermaals gemeenschap met het meisje hebben gehad, waarbij hij haar dwong seksuele handelingen te verrichten voor de webcam. De politie trof destijds pornografische afbeeldingen van het meisje op de computer van de man.Ook dwong hij zijn (destijds) vriendin om seksuele handelingen te verrichten met het twee jaar jongere broertje van het slachtoffer. Het jongetje moest onder zijn toezicht eveneens handelingen bij de vrouw verrichten. Toen de moeder van de kinderen in oktober 2008 aangaf dat hij moest stoppen contact te zoeken met het gezin, bleef de man mailen en sms'en. Hij stond destijds ook terecht voor stalking van het Coevorder gezin.Aan hem werd uiteindelijk in 2009 vijf jaar cel en tbs opgelegd. In de kliniek waar hij nu is gaat het goed met de man. Wel gaf hij een medewerker een keer een klap omdat hij niet mocht roken.Hoewel de man volgens deskundigen knokt aan een terugkeer in de maatschappij, is de kans op herhaling nog steeds aanwezig. Over een jaar kan worden bekeken of de man na proefverloven in aanmerking komt voor 'voorwaardelijk verlof'. 'Ik zit nu natuurlijk wel in een heel dure wachtkamer', zei de man tegen de rechters.