'Veroordeelde kindermoordenaar uit Assen vermoordde ook Cheryl Morriën'

Iedereen kent de naam van kindermoordenaar Marc Dutroux uit België, maar de naam Michel Stokx zal minder belletjes doen rinkelen.

De vrachtwagenchauffeur uit Assen werd in 1992 veroordeeld tot twintig jaar cel en tbs voor de moord op de 11-jarige Jessica Laven uit Blokker en twee jongetjes in Duitsland. In een driedelige documentaire over Stokx - De Sneeuwman- komt naar voren dat hij waarschijnlijk veel meer moorden heeft gepleegd.

De serie is gemaakt door regisseur Flynn von Kleist. "Dit was voor mij een bijzondere zaak, omdat er nog veel vragen over bestaan en bestonden en die heb ik willen onderzoeken in deze documentaire. Ik kwam op Stokx via daderprofiler Carine Hutsebaut uit België. Zij doet onderzoek naar dit soort type daders en noemt de zaak Stokx als een waar zij nog steeds mee rondloopt."

Michel Stokx werd geboren in het Belgische dorp Lochristi. "Hij is in de buurt naar de broederschool gegaan en daar zijn dingen gebeurd die hem behoorlijk hebben beschadigd. In zijn dertiger jaren is hij naar Nederland verhuisd en is hij in Assen neergestreken", zegt Von Kleist.

Cheryl Morriën

"Er bestaat nog steeds speculatie over zijn betrokkenheid bij de verdwijning van twee meisjes, Nathalie Geijsbregts uit België en Cheryl Morriën uit Nederland. En die betrokkenheid onderzoek ik in de documentaire", zegt de regisseur. "Hij is hoofdverdachte voor justitie in Nederland en België , maar is er nooit voor veroordeeld."

In de serie komt ook zijn toenmalige advocaat Anthony Weinberg aan het woord. Die onthult dat Stokx hem heeft opgebiecht dat hij inderdaad Cheryl Morrïen uit IJmuiden heeft vermoord. "Stokx is al heel lang dood en Wijnberg werkt al heel lang niet meer als advocaat. Hij is in die zin niet meer verplicht om zijn geheimhouding te bewaren over dit onderwerp", aldus Von Kleist. "Hij wilde het graag doen voor de nabestaanden van Cheryl uit IJmuiden. Die lopen nog steeds met heel veel vragen rond."

Meer moorden

Hoeveel slachtoffers Stokx heeft gemaakt is vooralsnog onduidelijk. "In de documentaire wordt het cijfer 65 genoemd, maar of dat echt zo is weten we niet", meldt Von Kleist. "We weten wel dat het er veel meer zijn dan waar hij voor is veroordeeld. Hij had een heel grote actieradius als vrachtwagenchauffeur, reed door heel Europa. Het is duidelijk dat hij heel vaak rondliep met een bepaalde drang en daar gehoor aan moest geven. Het werk van vrachtwagenchauffeur hielp hem daarbij om onder de radar te blijven."