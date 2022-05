'Minder in de file staan? Laten we dan (elektrische) auto's delen'

Arriva heeft in opdracht van die twee provincies een app gemaakt, genaamd Glimble. Daarin kunnen reizigers een hele reis plannen, boeken en betalen. En die reis houdt niet alleen op bij de bus of trein. De app is ook vooral bedoeld voor de reis waar de bus- of treinrit ophoudt. Naar plekken waar het openbaar vervoer dus niet komt. Dus kan je in de app de buurtbus vinden, maar ook de deelfiets en de deelauto's. De app is overigens niet alleen voor Drenthe en Groningen. Reizigers kunnen er ook mee naar Amsterdam of Limburg.