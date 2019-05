Eerbetoon aan Steven Hummel uit Klazienaveen-Noord, die piloten uit handen hield van Duitsers

Op 22 mei wordt er een informatiebord bij het huis aan het Scholtenskanaal OZ, waar Hummel in 1944 woonde, onthuld. Voorafgaand is er een bijeenkomst in het Veenpark in Barger-Compascuum.Everhard Amsink nam het initiatief voor het eerbetoon en nam contact op met de gemeente Emmen en Plaatselijk Belang Klazienaveen. Een van de neergestorte piloten logeerde namelijk bij de oom van Amsink in Amsterdam. "Daar gaat een heel verhaal aan vooraf", vertelt Everhard Amsink.Op 21 mei 1944 stegen Lancasters 225 vanuit Engeland op, voor een aanval op de Duitse stad Braunschweig. Een van deze vliegtuigen werd bij het Duitse Haren uit de lucht geschoten. Twee bemanningsleden kwamen om en vijf anderen werden gevangen genomen.Normaal gesproken zitten er zeven bemanningsleden in deze Lancaster 225, maar in dit vliegtuig niet. En dat was geluk voor de Australische piloot Kevin McSweeney (destijds 21 jaar oud). Hij overleefde de aanval, en de Duitsers zochten niet verder, omdat ze dachten dat ze alle bemanningsleden al hadden gezien.Kevin McSweeney kwam met zijn parachute neer in het moerassig veengebied Bourtanger Moor. Steven Hummel, destijds aan het werk in het veen vlak bij Klazienaveen, zag McSweeney samen met een collega lopen. Hij bracht McSweeney naar zijn huis. Via de dominee in Klazienaveen-Noord vertrok de piloot naar Amsterdam en in september 1944 ging hij terug naar Engeland.Bij de oom van initiatiefnemer Amsink in Amsterdam, zat McSweeney een tijdje ondergedoken. "Daar heeft hij van munten, uit verveling, twee mini-vliegtuigjes gemaakt", zegt Amsink."Een daarvan is via de Australische ambassade onderweg naar de zoon van Kevin McSweeney. Tijdens de herdenking in mei ga ik het andere mini-vliegtuigje overhandigen aan de kleindochter van Steven Hummel. Ook dan komt de Australische ambassadeur", aldus een blije Amsink.