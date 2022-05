Shell Papers: Drenthe koos voor NAM bij energietransitie, NAM koos voor zichzelf

Als in 2018 bekend wordt dat de gaswinning in Groningen wordt beëindigd, dreigen er in Drenthe duizenden banen te verdwijnen. De provincie wil de werkgelegenheid behouden door in te zetten op de energietransitie en stelt daarvoor het plan Drenthe 4.0 op. Als partner in dit project kiest de provincie voor de NAM. Deze 'logische stap' eindigt uiteindelijk in een teleurstelling. Het bedrijf is vooral geïnteresseerd in eigen belangen, blijkt uit een reconstructie van Follow the Money en RTV Drenthe op basis van de Shell Papers van de provincie Drenthe.

Door Birte Schohaus, Jilles Mast, Petra Wijnsema

"Mijn hoop was dat grote bedrijven zouden zeggen: 'We gaan investeren en de profits komen later wel.' Maar die hoop is niet uitgekomen," verzucht gedeputeerde Tjisse Stelpstra nu terugkijkend in een interview. De teleurstelling bij het provinciebestuur is groot, want van het plan om samen met de Nederlandse Aardolie Maatschappij (NAM) de energietransitie en daarmee de economie in de provincie aan te zwengelen, is weinig terecht gekomen.

Hoewel er jarenlang voor is gestreden en om is gesteggeld, komt het in april 2018 toch nog als een verrassing: minister Eric Wiebes van Economische Zaken kondigt aan de gaskraan in Groningen helemaal dicht te draaien. Inwoners hopen dat er eindelijk een einde komt aan de aardbevingen en daarmee gepaard gaande schades.

Tegelijkertijd valt er een hele industrietak weg. In het noorden zijn naar schatting 20.000 banen gemoeid met de gaswinning, ook Drentse banen. De NAM heeft in Assen immers het hoofdkantoor en exploiteert hier ook aantal kleine gasvelden. Met het einde van de gaswinning komen in Drenthe zo'n 7000 banen op de tocht te staan.

Aan de andere kant levert de energietransitie ook banen op, mogelijk ook in Drenthe. De provincie lijkt zich dit in 2018 te realiseren en bedenkt een plan: wat als we de werkgelegenheid kunnen behouden door nieuwe banen te creëren in de groene energie?

Voor de uitwerking van Drenthes groene en gasloze kansen is een samenwerkingspartner nodig en die heeft de provincie snel gevonden in de NAM, de grootste producent van olie en gas in Nederland.

Uit deze reconstructie op basis van stukken die de provincie Drenthe in het kader van de Shell Papers begin dit jaar heeft vrijgegeven, blijkt dat de provincie zich op het baanbehoud heeft verkeken. Voor de NAM lagen de belangen namelijk anders.

Drenthe kiest voor de NAM

Wat nu ironisch klinkt, is voor Drenthe voor de hand liggend. Wie kan de werkgelegenheid immers beter behouden dan een van de grootste werkgevers in de regio zelf? Gedeputeerde Stelpstra: "De werkgelegenheid is belangrijk voor de regio. Het is logisch dat je dan het bedrijf aanspreekt. En we zagen kansen in de energietransitie, ook daarvoor lag de NAM voor de hand. Ze hebben hier bijvoorbeeld al heel veel infrastructuur."