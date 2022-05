Stoomtreindag voert nostalgische treinen langs Drents-Groningse grens

Charme

Waar de huidige pakketbezorgers vaak onder grote tijdsdruk verkeren, lijken de bezorgers uit het verleden weinig stress te ervaren. "We vragen de kinderen om mee te helpen met het vervoeren en versjouwen van pakketjes", zegt Bonenschansker. "Daar krijgen zij poffertjes voor in de plaats. Het gaat allemaal op het tempo van tachtig jaar terug. Toen kwam het werk ook wel af, maar ging het allemaal op een heel ander tempo. Dat is denk ik de charme van zo'n dag als dit."

De stoomtreindag in Stadskanaal trekt veel bekijks, ziet een tevreden stationschef. "Zojuist kwam er weer een trein aan vanuit Veendam. Daar zaten 203 mensen aan boord. Daar zijn we zeker niet ontevreden over."

Bijzonder

Op de trein tussen Stadskanaal en Nieuw-Buinen dan ook veel tevreden gezichten. De rit duurt al met al niet veel langer dan een kwartier. "We rijden maximaal veertig kilometer per u", zegt Bonenschansker. "Onze reizigers hebben zo de tijd om van de omgeving te genieten. Het aardige is dat je onderweg zo de achtertuinen van de mensen inkijkt. Dat is een grappig gezicht."