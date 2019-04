'Muziekonderwijs op basisscholen moet structureel worden'

Momenteel is er een wirwar aan regelingen voor muziekonderwijs en maakt de ene school er veel meer werk van dan de andere. Vaak doen scholen projectmatig aan muziekles. "Het is net een vuurpijl. Het is heel mooi, iedereen vindt het leuk. De vuurpijl knalt uit elkaar, iedereen zegt 'oh' en dan is het voorbij," vertelt muziekdocent Durk Dikland.Mirjam Pauwels, wethouder in de gemeente De Wolden, is ambassadeur van de stichting Meer Muziek in de Klas, die tot doel heeft dat alle basisschoolkinderen in 2020 structureel muziekles krijgen. "We gaan een muziekakkoord sluiten met alle partijen die bezig zijn met muziek in Drenthe om voor alle kinderen in de klas meer muziekles te krijgen."Ze weet nog niet of alle scholen meedoen, maar is positief gestemd: "De schoolbesturen die hebben meegedacht in de opzet van het convenant zijn natuurlijk al enthousiast, dus we hebben een goede basis. Dus ik hoop dat alle basisscholen gaan tekenen," aldus Pauwels.Muziek op school moet gewoon, vindt muziekdocent Dikland. "Muziekonderwijs helpt kinderen zich te ontwikkelen. Het helpt ook bij het begrijpen van andere vakken. Het is ook goed voor de sociale ontwikkeling van een kind."De muziekdocent zou het liefst hebben dat de lessen door een vakdocent worden gegeven. "Als je meerwaarde wil geven aan muziekonderwijs, is het wenselijk om daar vakdocenten voor in te zetten. Bovendien wordt gymles ook vaak door een vakdocent gegeven. En muziek is wat mij betreft net zo belangrijk als sport", zegt Dikland.Maar daar voorziet het Muziekakkoord Drenthe niet in. "De scholen hebben hun eigen budget te besteden. Ze zijn vrij hoe ze dat doen. Of ze dat in een vakdocent steken of op een andere manier, dat bepaalt het convenant niet. Dat bepalen de scholen zelf", zegt wethouder Pauwels.De muzieklessen worden betaald uit bestaande budgetten voor cultuur van scholen, gemeente en de provincie. Ook is er een extra potje vanuit het Rijk.