Boeren verbaasd over vermelding op vergunninglijst van milieuorganisatie

De lijst met vijftig boerenbedrijven die Mobilisation for the Environment (MOB) vorige week naar de provincie Drenthe stuurde met het verzoek te handhaven op de wet natuurbescherming, is niet bekend bij de boeren zelf.

"Ik wist niet dat ik erop stond. Wat moet ik nu?", vraagt de 67-jarige Harm Braams zich af, die een melkveebedrijf heeft aan de oude weg van Rolde naar Gieten. "Het is me ook niet bekend dat het hier zo'n bijzonder stuk natuur is, want ik zit hier vlakbij de provinciale weg." Zijn bedrijf is de afgelopen jaren kleiner geworden, in plaats van uitgebreid.

Afbouwen

Braams heeft 45 melkkoeien en veertig hectare grond. Hij heeft geen opvolger. Hij is van plan om nog een paar jaar door te gaan met boeren. Geleidelijk aan laat hij zijn bedrijf wat afslanken en hij heeft ook al wat land verhuurd. Hij heeft er nog niet over nagedacht om zich uit te laten kopen.

De melkveehouder begrijpt niet dat hij op de lijst van MOB staat. "Ik dacht dat ik alles goed voor elkaar had. Agrifirm Exlan regelt de vergunning voor mij." Braams zegt af te wachten wat er verder gaat gebeuren.

Duidelijkheid nodig

"Sta ik op de lijst? Dat meen je!", reageert Lodewijk Swellengebrel uit Bunne. "Wij zijn geen melkveehouder. Dat is meer een neventak. Maar in 2015 heb ik via adviesbedrijf DLV wel een PAS-melding gedaan om de mogelijkheid te hebben het aantal dieren van toen te blijven houden."

De onzekerheid over de vergunning geeft spanning bij Swellengebrel. "Je weet totaal niet waar je aan toe bent. Het wordt tijd dat er duidelijkheid komt." Over de eventuele uitkoop van zijn bedrijf gaat hij pas nadenken als die duidelijkheid er is. "Ik ken een ander bedrijf dat stikstofruimte over heeft en niet weet wat ermee te moeten doen. Het is chaos bij de instanties."

Arjan Wilting uit Wijster wist ook niet dat hij op de lijst voorkomt. "Ik kan er niet wakker van liggen. Ik heb aan al mijn rechten en plichten voldaan. Maar de regelgeving ben ik zat. Mijn boekhouder is bezig om naar de nieuwe uitkoopregeling te kijken. Je kunt beter bij de eersten zijn, dan bij de laatste", zegt Wilting.

Provincie beraadt zich

MOB claimt dat er in Drenthe meer dan 150 boerenbedrijven zijn zonder natuurvergunning. Tussen 2015 en 2019 konden boeren zonder vergunning uitbreiden, een PAS-melding volstond. PAS staat voor Programma Aanpak Stikstof. Maar de Raad van State keurde dit systeem om stikstofuitstoot in de natuur te verminderen drie jaar geleden af. Boeren hebben wel een vergunning nodig bij uitbreiding, maar sinds die uitspraak zit de verlening van vergunningen landelijk in een impasse.