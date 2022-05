Landschapsonderzoekers adviseren: plant nu alvast de groene omheining voor de toekomst

'Ons groene maatpak moet niet slijten'

Die groene omkadering noemt Van Blerck het 'groene maatpak'. "Nu moeten we kijken hoe we daar mee om moeten gaan. Soms slijt het pak en dat moet je niet hebben." Keunen vult aan: "Het is een stukje van ons erfgoed, onze identiteit. Dat is uiteindelijk nuttig als je een nieuwe ontwikkeling krijgt. Dan kun je voortbouwen op wat er is. Niet alleen omdat het prettig wonen is in zo'n gebied, maar ook omdat het economisch interessant is. Drenthe heeft een hele belangrijke toeristische sector. Die mensen komen voor dat landschap."

De deelnemende gemeenten en de provincie financierden het onderzoek. Daarbij kregen ze advies voor de toekomst. "We hebben met gemeenten gekeken hoe we nieuwe bedrijventerreinen en woonwijken, gebruikmakend van het groene maatpak, een plek kunnen geven." Maar Van Blerck wijst ook naar zonneparken. "Hoe gaan we die inpassen? Leg je die kaal in een zonneveldakker neer of ga je die in een soort kamer leggen? Het idee van vroeger is bruikbaar."

'Nergens in de wereld is op zo'n schaal vanuit schoonheid vormgegeven'

Want dat we iets unieks in handen hebben is volgens Van Blerck duidelijk. "Nergens in de wereld is op zo'n schaal in het cultuurlandschap zo vanuit schoonheid vormgegeven. Ook al is het veranderd, de basis van het verhaal van de esdorpen is er nog steeds. Dat is uniek en dat kun je als gemeente ook maar een keer verspelen. Aan de andere kant kun je dat mooie wat er al is nóg mooier maken."