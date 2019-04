Bijzondere accommodaties trekken toeristen naar Drenthe

Van boomhutten tot kunstobjecten waar je in kan slapen. Directeur Astrid Crum van Marketing Drenthe noemt de bijzondere accommodaties in Drenthe moeiteloos op. "Daar is heel veel vraag naar."

Het promotiebureau van Drenthe presenteert mooie cijfers van het Paasweekend en voor de meivakantie. Vooral ondernemers met bungalowparken en bijzondere accommodaties, verhuren veel overnachtingen aan toeristen.Campings, hotelovernachtingen en bed & breakfasts zien een gelijke of licht stijgende bezettingsgraad vergeleken met vorig jaar.Directeur Astrid Crum noemt als belangrijke oorzaak ook het mooie weer van vooral het paasweekend. Maar niet alle mooie cijfers zijn daar naar terug te leiden. "Het is belangrijk dat je blijft doorontwikkelen, dat je bedrijf er goed uitziet. Waar ze hier in Drenthe heel goed op inspelen zijn de bijzondere overnachtingsvormen. Je ziet dat ze daar heel goed zaken mee doen."Een van die ondernemers in de 'bijzondere overnachtingsvormen' is Manilde Matthijsse. Samen met haar man Martijn verhuurt ze oldtimer campers en caravans. De oude Fords, Mercedessen en een enkele Hanomag zijn praktisch continu onderweg vanuit de basis in Mantinge."Het blijkt wel een hit, vooral de combinatie dat het iets anders is dan mensen gewend zijn. Daarbij komt dat we het ook verzorgen, beddengoed erbij doen, tips geven voor onderweg en kampeerterreinen regelen als je wilt. We maken er een heel verrassingsreisje van met een cadeautje onderweg. Dat vinden mensen erg leuk."