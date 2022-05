Raad van State eist nieuwe vergunning kiosk Meerschap Paterswolde

Het Meerschap Paterswolde moet van 's lands hoogste bestuursrechter opnieuw een vergunning aanvragen voor een kiosk en toiletten nabij het strandje langs het meer. Reden is dat het recreatieschap het kioskgebouw en sanitair het hele jaar wil laten staan, in plaats van alles in het najaar weg te halen en in het voorjaar weer op te bouwen.

De zogeheten ruimtelijke impact van permanente gebouwtjes bij het Paterswoldsemeer acht de Raad veel groter dan een kiosk en toiletten die er alleen in het zomerseizoen staan. En dat laatste is precies waar de gemeente Tynaarlo een vergunning voor had verleend.

De gemeente en het meerschap dachten dat het voldoende was om die vergunning even aan te passen van 'seizoensgebonden' naar 'permanent'. Maar dat vindt de hoogste bestuursrechter te kort door de bocht, temeer daar het nabijgelegen Scandinavisch Dorp bezwaar heeft tegen de plaatsing van de gebouwtjes. Het restaurant vindt de locatie niet geschikt en ziet de kiosk en toiletten liever ergens anders, zodat er vanaf het terras geen zicht op is.