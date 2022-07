Miljoenen om corona-achterstanden weg te werken niet alleen op scholen ingezet

Hoogeveen

De gemeente Hoogeveen ontvangt in totaal zo'n 1,1 miljoen euro. De gemeente gaat het geld vooral gebruiken voor het verbeteren van bestaand beleid dat gericht is op het voorkomen en beperken van achterstanden van kinderen en jongeren. Zo moet er ook in de toekomst geprofiteerd worden van deze eenmalige bijdrage, legt Koen Kock uit. Hij adviseert de gemeente op het gebied van onderwijs.

"Het onderwijs zelf heeft al geld gekregen en ook gemeenten krijgen dus geld. Sommige sluizen dat rechtstreeks door naar de scholen, met een verdeelsleutel naar het aantal leerlingen. Maar uiteindelijk moet je verantwoorden wat je doet. In Hoogeveen is veel meer geld beschikbaar, dus is het logisch om het te laten aansluiten bij het eigen beleid. Dat is het uitgangspunt", stelt Kock.

De gemeente ging met scholen en onder andere welzijns- en cultuurorganisaties in gesprek. Daaruit kwamen een aantal prioriteiten naar voren, zo constateren de partijen dat er blijvend minder wordt gesport na de lockdowns. "Het geld is bijvoorbeeld bedoeld om kinderen weer in beweging te krijgen, je ziet dat ze minder in actie zijn. Hoe maken we ze weer lid van verenigingen, hoe krijgen we ze weer in beweging?", is een vraag die Kock de komende tijd hoopt te beantwoorden.