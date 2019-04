Voetbalskills verbeteren tijdens voetbaldagen Hoogeveen

Tijdens de voetbaldriedaagse in de meivakantie wordt er fanatiek gevoetbald. In totaal zijn er achtenveertig jongeren op het voetbalveld van HZVV te vinden. “Het grootste gedeelte van de jongeren is hier lid”, vertelt Robin Poeste. “Maar er zijn ook mensen van V.A.K.O. uit Vries. Daar wilden ze ook voetballen, maar er waren niet genoeg deelnemers waardoor zij naar Hoogeveen zijn gekomen.”Vooral in de ochtend leren de jongeren hun technieken te verbeteren, vertelt Poeste. “Denk dan aan snel voetenwerk en passeer-trainingen. Maar plezier staat natuurlijk voorop en daarom hebben we in de middag leuke spelletjes in toernooivorm.”Rond half twee starten de drie tegen drie wedstrijdjes. De jonge voetballers zijn net terug van de pauze en staan te popelen om weer aan de slag te gaan."Voetballen in de vakantie is veel lekkerder dan binnen zitten", lacht voetballer Guido. Samen met twee teamgenoten rent hij van de ene kant van het voetbalveld naar de andere kant. De jongens zijn te sterk voor de tegenstanders: 12-2. Guido scoorde één van de twaalf.Op het veld zijn vooral veel jongens te vinden, slechts een handjevol meiden. "Dat is helemaal niet raar", meent Feline. Ze is bloedfanatiek en is niet bang voor de jongens tegenover haar. "Meisjes kunnen ook goed voetballen. Alleen door met jongens te voetballen, leer je meer."De voetbaldagen in Hoogeveen gaan nog even door. De jonge voetballers hopen hun voetbalskills te verbeteren. En dat kan, vindt deelnemer Dunca: "Je voetbalt met andere kinderen en andere trainers, dat maakt het leuk."De organisatie kijkt terug op een geslaagde eerste dag en hoopt dat de deelnemers ook de komende dagen met veel plezier voetballen.