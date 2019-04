Piratenfestival op Dag van de Arbeid

Om de Dag van de Arbeid nieuw leven in te blazen organiseert de PvdA woensdagavond een piratenfestival in Westerbork. De partij probeert zo een ander publiek bij de viering te betrekken.Houden arbeiders van piratenmuziek? “Zonder meer”, antwoordt Beugel. “De piratencultuur is ontstaan uit de arbeiderscultuur”, legt Beugel uit. “Dat was jaren geleden toen de SDAP (Sociaal-Democratische Arbeiderspartij, red.) nog bestond.”Beugel maakt een sprongetje naar het heden. “We wilden in Midden-Drenthe er een andere schwung aan geven. Toespraken op 1 mei zijn hartstikke mooi, maar anno 2019 moet je het anders doen. We dachten: heel vroeger deden ze het ook met piratenmuziek, laten we dat in Midden-Drenthe ook eens proberen.”Zo is het piratenfestival geboren. Het vindt woensdagavond plaats in de BOBO-bar is Westerbork. Daarbij treden ook artiesten op.Als je denkt aan socialisme en muziek, dan denk je misschien aan ‘De Internationale’. “Heel misschien gaan we die ook zingen,” zegt Beugel. “Vroeger zongen ze die namelijk ook op piratenfestijnen omdat het verboden was om haar op de radio te draaien,” aldus Beugel. “Het hoort wel bij 1 mei.”