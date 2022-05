'Meer dan duizend' sitkasparren bij Het Westersche Veld met dood bedreigd

Hooghaler ziekte

Koper kun je prima toevoegen aan de bodem, zegt Duintjer.. "Maar de korrels die daarvoor gebruikt kunnen worden, mogen we vaak niet gebruiken. Dat heeft te maken met allerlei wet- en regelgeving."

De grond van het landgoed is zo slecht, dat ook andere bomen er veel last van ervaren. "De grond lijdt aan de Hooghaler ziekte", zegt Duintjer. "Dat is een begrip hier onder boeren en grondeigenaren. We willen er onderzoek naar laten doen, zodat we in de toekomst beter voor onze bomen kunnen zorgen."

Hoewel de bomen op Het Westersche Veld in het verleden wel vaker voor hete vuren stonden (denk maar aan perioden van grote droogte), is de bedreiging van dit jaar nog nooit eerder voorgekomen. "In al die jaren is het nog nooit zo erg geweest."

Nóg kwetsbaarder

Toch heeft is er nog enige hoop, zegt Duintjer. "Dat is het Sint-Janslot. Knoppen die aan bomen groeien en later opeens nog uit kunnen komen. Dat kan eind mei nog gebeuren. Als dat niet zo is, zijn de bomen ten dode opgeschreven."