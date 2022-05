Dorpsverenigingen: 'Aa en Hunze moet meer doen voor woningzoekende starters en ouderen'

Gemeente Aa en Hunze moet meer doen om woningzoekende starters en ouderen aan een koop- of huurhuis te helpen. Dat schrijven de dorpsbelangenverenigingen van Gasselternijveen en Eext per brief aan de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders.

In beide dorpen zijn volgens de verenigingen te weinig geschikte of betaalbare huizen voor jongeren en senioren. Die groepen moeten daardoor gedwongen in andere plaatsen op zoek naar een woning, terwijl ze het liefst in het eigen dorp blijven wonen.

Eigen woningbouwplannen

Aan een gebrek aan plannen voor nieuwe woningen ligt het niet. Dorpscoöperatie De Brug uit Gasselternijveen heeft al een tijd drie projecten klaarliggen waar een aannemer, als het aan de vereniging ligt, direct mee aan de slag kan.

De dorpsvereniging heeft bij de gemeente plannen ingediend voor de bouw van tiny houses, een idee voor acht kleine woningen achter de Protestantse Kerk en de transformatie van het monumentale pand van het voormalige gemeentehuis naar zorgappartementen.

'Moet een keer iets gebeuren'

Er is alleen nog weinig met de projecten gedaan en dat komt volgens De Brug onder meer door de passieve houding van de ambtenaren. De dorpscoöperatie eist dat de gemeente binnen een maand concrete stappen zet om de woningproblemen op te lossen. "Nieuwe woningen hadden gisteren al gebouwd moeten zijn, zo simpel is het. Maar het blijft oorverdovend stil. Het liefst willen we er veertig tot vijftig woningen bij", zegt Jan Willem Koops van de dorpscoöperatie.