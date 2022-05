Nieuwe huisartsen willen anders dokteren: 'Eigen regie belangrijk'

Eén dokter in een dorp met een eigen praktijk. Zo kennen we het 'ouderwetse' dokteren. Maar deze manier van werken is niet meer in trek bij een nieuwe generatie huisartsen. Zo heb je voor een vertrekkende huisarts vaak twee of drie nieuwe huisartsen nodig, want tijd voor je privé-leven vinden de artsen minstens zo belangrijk. Gevolg: een huisartsentekort. En dat terwijl de zorgvraag stijgt in onze vergrijzende provincie.